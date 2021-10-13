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Степанов: в нас був чіткий план, як стимулювати вакцинуватися від коронавірусу найбільш вразливі категорії

Степанов: в нас був чіткий план, як стимулювати вакцинуватися від коронавірусу найбільш вразливі категорії

Київ • УНН

 • 19630 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що мав чіткий поетапний план, як стимулювати найбільш вразливі категорії населення України вакцинуватися, та у випадку, якби він залишився очільником МОЗ, зміг би втілити його в реальність. Про це він заявив в ток-шоу на телеканалі “Наш”, передає УНН.

Деталі

За словами колишнього голови МОЗу, одна з найвразливіших проти коронавірусу категорій населення України, це люди, віком 60+, які у більшості, відмовляються вакцинуватися. Для того, щоб збільшити рівень вакцинації, замість посилення обмежень, які вводить нинішня влада, необхідно посилити стимул для вакцинації, вважає Степанов.

“Коли, наприклад, ми говоримо, що ми не будемо пускати людей в заклади харчування без тесту, або без вакцинації, ну вибачте, але дуже важко в нашій країні знайти пенсіонерів, які ходять по закладах харчування. А я хочу нагадати, що категорія 60+ це найбільш вразлива група, де найвища смертність. А в нас вакциновано лише 25% цієї групи. Треба робити якійсь заохочення, для того, щоб роз’яснювати. Доходило до того, щоб сімейні лікарі ходили додому до таких людей”, — зазначив Степанов.

Він додав, що мав чітке розуміння, як втілити цей план, проте на той період, в Україні була велика проблема з поставкою вакцини.

“В нас це все було в плані, хочу нагадати, що в тій ситуації, в якій я працював, в нас була велика проблема з поставкою вакцини. Ви пам’ятаєте, з яким піратством країни відносилися по поставках вакцин. В нас всі вакцини почали приходити з червня місяця по тих контрактах, коли воно було дефальсифіковано.

По-друге, в нас було чітко визначено весь той план, як ми будемо розгортати програму вакцинації, в тому числі, комунікаційну кампанію, і кампанію, яка була пов’язана насамперед з тим, щоб стимулювати людей, вакцинуватися від ковіду, одночасно зберігаючі ті базові карантинні обмеження, щоб в нас не було спалаху ковіду, який ми на сьогоднішній день маємо. Жодна країна світу не відмінила базові карантинні обмеження, навіть маючи більше 70% вакцинованих в своїй країні”, — додав він.

Додамо

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 6,2 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 13,9 мільйона щеплень, за останню добу з яких — майже 153 тисячі, що на 24% більше, ніж напередодні, більшість — першою дозою.

Зазначимо, що нинішній очільник МОЗ Віктор Ляшко пообіцяв зробити 10 мільйонів щеплень за літо, проте згодом заявив, що дані цифри обіцяють від початку вакцинальної кампанії, яка почалася наприкінці лютого 2021 року.

Як вважають експерти, призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я саме по собі було помилкою, а тепер він мав би бути звільнений через невиконання даних ним обіцянок.

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