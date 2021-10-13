Україна за добу наростила вакцинацію від COVID-19 майже на чверть

Деталі

"152 703 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 515 людей, повністю імунізовані - 73 188 людей", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено хоча б одною дозою вакцини 7 688 562 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 271 274 людини. Загалом проведено 13 959 836 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE, за тиждень до 6 жовтня темпи зростання вакцинації не продовжили зростання, водночас, відбувся тижневий спад на 11%. Експерти відзначають, що попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.