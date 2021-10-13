Украина за сутки нарастила вакцинацию от COVID-19 почти на четверть

КИЕВ. 13 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,2 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 13,9 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 153 тысячи, что на 24% больше, чем накануне, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.