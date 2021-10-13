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2 марта, 17:42 • 108109 просмотра

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Украина за сутки нарастила вакцинацию от COVID-19 почти на четверть

Украина за сутки нарастила вакцинацию от COVID-19 почти на четверть

Киев  •  УНН

 • 19782 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,2 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 13,9 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 153 тысячи, что на 24% больше, чем накануне, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

"152 703 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 79 515 человек полностью иммунизированы - 73 188 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

С начала прививочной кампании в Украине привито хотя бы одной дозой вакцины 7 688 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 271 274 человека. Всего проведено 13 959 836 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE, за неделю до 6 октября темпы роста вакцинации не продолжили рост, напротив, отмечен недельный спад на 11%. Эксперты отмечают, что несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.

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