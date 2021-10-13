Степанов: у нас был четкий план, как стимулировать вакцинироваться от коронавируса наиболее уязвимые категории

Детали

По словам бывшего главы Минздрава, одна из наиболее уязвимых против коронавируса категорий населения Украины, это люди в возрасте 60+, которые в большинстве, отказываются вакцинироваться. Для того, чтобы увеличить уровень вакцинации, вместо усиления ограничений, которые вводит нынешняя власть, необходимо усилить стимул для вакцинации, считает Степанов.

“Когда, например, мы говорим, что мы не будем пускать людей в питания без теста, или без вакцинации, ну извините, но очень трудно в нашей стране найти пенсионеров, которые ходят по заведениям питания. Я хочу напомнить, что категория 60+ это наиболее уязвимая группа, где самая высокая смертность. У нас вакцинировано лишь 25% этой группы. Надо делать какой-то поощрения, для того, чтобы разъяснять. Доходило до того, чтобы семейные врачи ходили домой к таким людям”, — отметил Степанов.

Он добавил, что имел четкое понимание, как воплотить этот план, однако на тот период, в Украине была большая проблема с поставкой вакцины.

“У нас это все было в плане, хочу напомнить, что в той ситуации, в которой я работал, у нас была большая проблема с поставкой вакцины. Вы помните, с каким пиратством страны относились по поставкам вакцин. У нас все вакцины начали приходить с июня по тем контрактам, когда они было дефальсифицированы.

Во-вторых, у нас было четко определено весь тот план, как мы будем разворачивать программу вакцинации, в том числе, коммуникационную кампанию и кампанию, которая была связана прежде всего с тем, чтобы стимулировать людей, вакцинироваться от ковида, одновременно сохраняющие те базовые карантин, чтобы у нас не было вспышки ковида, который мы на сегодняшний день имеем. Ни одна страна мира не отменила базовые карантин, даже имея более 70% вакцинированных в своей стране”, — добавил он.

Добавим

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,2 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 13,9 миллиона прививок, за последние сутки из которых — почти 153 тысяч, что на 24% больше, чем накануне, большинство — первой дозой.

Отметим, что нынешний глава Минздрава Виктор Ляшко пообещал сделать 10 млн прививок за лето, но потом заявил, что данные цифры обещают от начала прививочной кампании, которая началась в конце февраля 2021 года.

Как считают эксперты, назначение Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения само по себе было ошибкой, а теперь он должен быть освобожден из-за невыполнения данных им обещаний.