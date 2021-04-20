Степанов: Україна пройшла пік захворюванності на COVID-19

Цитата

“Хвороба пішла на спад. Якщо порівняти цифри по захворюванності на минулому тижні до позаминулого... Ми отримали на майже 13,5 тисяч меньше захворівших, ніж було на позаминулому тижні”, — сказав міністр охорони здоров’я.

Деталі

За його словами, така сама ситуація і по кількості госпіталізацій. Отримали на 3,5 тисячі менше людей, які були госпіталізовані в лікарні на минулому тижні в порівнянні з позаминулим: “Це означає, що меньша кількість людей попала до лікарень в важкому стані, меньша кількість людей потрапила до реанімації”.

Степанов наголосив, що є регіони, в яких ситуація залишається достатньо напруженою. Так, регіонів на “червоному рівні” на сьогодні — 12. Найважча ситуація у Києві та Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині. У столиці зайнято майже 75% ліжок з киснем, у Київській області — 70%, в Одеській — 73%, в Сумській — 69,5%.

Нагадаємо

Станом на 20 квітня в Україні зафіксовано вже 1,961 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 квітня, — майже 9 тисяч, що більше, ніж напередодні. Летальних випадків за добу — 367.