Степанов: Україна пройшла пік захворюванності на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Україна пройшла пік захворюванності і ситуація стабілізувалася, однак в 12 регіонах країни ситуація залишається напруженою. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
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“Хвороба пішла на спад. Якщо порівняти цифри по захворюванності на минулому тижні до позаминулого... Ми отримали на майже 13,5 тисяч меньше захворівших, ніж було на позаминулому тижні”, — сказав міністр охорони здоров’я.
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За його словами, така сама ситуація і по кількості госпіталізацій. Отримали на 3,5 тисячі менше людей, які були госпіталізовані в лікарні на минулому тижні в порівнянні з позаминулим: “Це означає, що меньша кількість людей попала до лікарень в важкому стані, меньша кількість людей потрапила до реанімації”.
Степанов наголосив, що є регіони, в яких ситуація залишається достатньо напруженою. Так, регіонів на “червоному рівні” на сьогодні — 12. Найважча ситуація у Києві та Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині. У столиці зайнято майже 75% ліжок з киснем, у Київській області — 70%, в Одеській — 73%, в Сумській — 69,5%.
Нагадаємо
Станом на 20 квітня в Україні зафіксовано вже 1,961 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 квітня, — майже 9 тисяч, що більше, ніж напередодні. Летальних випадків за добу — 367.