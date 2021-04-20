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Степанов: Україна пройшла пік захворюванності на COVID-19

Степанов: Україна пройшла пік захворюванності на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Україна пройшла пік захворюванності і ситуація стабілізувалася, однак в 12 регіонах країни ситуація залишається напруженою. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

Цитата

“Хвороба пішла на спад. Якщо порівняти цифри по захворюванності на минулому тижні до позаминулого... Ми отримали на майже 13,5 тисяч меньше захворівших, ніж було на позаминулому тижні”, — сказав міністр охорони здоров’я.

Деталі

За його словами, така сама ситуація і по кількості госпіталізацій. Отримали на 3,5 тисячі менше людей, які були госпіталізовані в лікарні на минулому тижні в порівнянні з позаминулим: “Це означає, що меньша кількість людей попала до лікарень в важкому стані, меньша кількість людей потрапила до реанімації”.

Степанов наголосив, що є регіони, в яких ситуація залишається достатньо напруженою. Так, регіонів на “червоному рівні” на сьогодні — 12. Найважча ситуація у Києві та Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині. У столиці зайнято майже 75% ліжок з киснем, у Київській області — 70%, в Одеській — 73%, в Сумській — 69,5%.

Нагадаємо

Станом на 20 квітня в Україні зафіксовано вже 1,961 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 квітня, — майже 9 тисяч, що більше, ніж напередодні. Летальних випадків за добу — 367.

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