Степанов: Украина прошла пик заболеваемости COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украина прошла пик заболеваемости и ситуация стабилизировалась, однако в 12 регионах страны ситуация остается напряженной. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
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“Болезнь пошла на убыль. Если сравнить цифры по заболеваемости прошлой недели к позапрошлой... Мы получили почти 13 500 меньше заболевших, чем было на позапрошлой неделе”, — сказал министр здравоохранения.
Детали
По его словам, такая же ситуация и по количеству госпитализаций. Получили на 3,5 тысячи меньше людей, которые были госпитализированы в больницы на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой: “Это означает, что меньшее количество людей попало в больницы в тяжелом состоянии, меньшее количество людей попало в реанимацию”.
Степанов отметил, что есть регионы, в которых ситуация остается достаточно напряженной. Так, регионов на “красном уровне” сегодня — 12. Самая тяжелая ситуация в Киеве и Киевской области, в Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях. В столице занято почти 75% коек с кислородом, в Киевской области — 70%, в Одесской — 73%, в Сумской — 69,5%.
Напомним
По состоянию на 20 апреля в Украине зафиксировано уже 1,961 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 апреля, — почти 9 тысяч, что больше, чем накануне. Летальных случаев за сутки — 367.