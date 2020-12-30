Степанов: Україна готова до вакцинації від COVID-19

“Для нас важливо, щоб вакцинація від COVID-19 проходила достатньо швидко, достатньо оперативно, достатньо чітко по всіх регіонах. Вакцинальна програма не повинна втручатися у рутинні програми імунізації населення, вони не можуть призупинятися. Залучення фахівців та пунктів щеплень - повинні бути створені та залучені додатково саме для потреб COVID-19. Я можу сказати, що Україна готова до проведення вакцинації по всіх етапах, незалежно від виду вакцини, яку ми отримуємо”, — зазначив він.

За його словами, найближчим часом буде повідомлено про заключення договорів з компаніями-виробниками щодо отримання вакцини.

Нагадаємо, Україна очікує на перші поставки вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року, на фінальній стадії - підписання договорів з компаніями-виробниками вакцин, за якими у лютому в Україну зможуть доставити вакцину і почати “масштабну вакцинацію”.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні кампанія із вакцинації населення від COVID-19 у 2021-2022 роках відбуватиметься у 5 етапів. На першому етапі планується охопити близько 355 тисяч людей.