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Степанов: Украина готова к вакцинации от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украина готова к проведению вакцинации от COVID-19 на всех этапах, независимо от закупленной вакцины. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Степанов: Украина готова к вакцинации от COVID-19

"Для нас важно, чтобы вакцинация от COVID-19 проходила достаточно быстро, достаточно оперативно, достаточно четко по всем регионам. Прививочная программа не должна вмешиваться в рутинные программы иммунизации населения, они не могут приостанавливаться. Привлечение специалистов и пунктов прививок - должны быть созданы и привлечены дополнительно именно для нужд COVID-19. Я могу сказать, что Украина готова к проведению вакцинации по всем этапам, независимо от вида вакцины, которую мы получаем", - отметил он.

По его словам, в ближайшее время будет сообщено о заключении договоров с компаниями-производителями относительно получения вакцины.

Напомним, Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года, на финальной стадии - подписание договоров с компаниями-производителями вакцин, по которым в феврале в Украину смогут доставить вакцину и начать "масштабную вакцинацию".

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов. На первом этапе планируется охватить около 355 тысяч человек.

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