Степанов став на захист "Ремдесивіру": заяви про недієвість засобу засновані на "якихось там публікаціях"

"Ми додатково закуповуємо ліки, які є дороговартісними, які не враховують ці тарифи, і одразу їх розподіляємо по наших лікарнях. Так було з лікарським засобом "Ремдесивір", який вже врятував багато життів. Тому що ви пам’ятаєте, що коли ми закупили цей лікарський засіб, у нас почала з’являтися якась кількість так званих "експертів", які мають таке ж відношення до медицини, як я до космічної галузі. Але вони зважали, що обов’язково треба прокоментувати, що це той лікарський засіб, який нам не потрібен, зсилаючись на якісь там публікації. Але я впевнено довіряв і довіряю українським лікарям. І вони довели, у тому числі зараз, при "Ремдесивірі". Так як ми його використовуємо, що він реально рятує життя українців, а це головне. Так само ми додали і імуноглобуліни, так само ми додали і "Тоцилізумаб" - інший лікарський засіб", - сказав Степанов.

Нагадаємо, у жовтні Україна мала отримати перші 18 тис. доз "Ремдесивіру" для лікування COVID-19, коли у ВООЗ назвали ці ліки неефективними проти COVID-19.

Згодом у листопаді у ВООЗ повторно заявили, що не рекомендують використовувати "Ремдесивір" при лікуванні пацієнтів з COVID-19, однак у МОЗ закупили другу партію "Ремдесивіру" для лікування хворих на COVID-19.