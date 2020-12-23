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Степанов став на захист "Ремдесивіру": заяви про недієвість засобу засновані на "якихось там публікаціях"

Київ • УНН

 • 14336 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що антикоронавірусний лікарський засіб "Ремдесивір" вже врятував багато життів, хоча коли ці ліки закуповували, з’явились "експерти", які казали, що вони не потрібні, "зсилаючись на якісь там публікації". Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Степанов став на захист "Ремдесивіру": заяви про недієвість засобу засновані на "якихось там публікаціях"

"Ми додатково закуповуємо ліки, які є дороговартісними, які не враховують ці тарифи, і одразу їх розподіляємо по наших лікарнях. Так було з лікарським засобом "Ремдесивір", який вже врятував багато життів. Тому що ви пам’ятаєте, що коли ми закупили цей лікарський засіб, у нас почала з’являтися якась кількість так званих "експертів", які мають таке ж відношення до медицини, як я до космічної галузі. Але вони зважали, що обов’язково треба прокоментувати, що це той лікарський засіб, який нам не потрібен, зсилаючись на якісь там публікації. Але я впевнено довіряв і довіряю українським лікарям. І вони довели, у тому числі зараз, при "Ремдесивірі". Так як ми його використовуємо, що він реально рятує життя українців, а це головне. Так само ми додали і імуноглобуліни, так само ми додали і "Тоцилізумаб" - інший лікарський засіб", - сказав Степанов.

Нагадаємо, у жовтні Україна мала отримати перші 18 тис. доз "Ремдесивіру" для лікування COVID-19, коли у ВООЗ назвали ці ліки неефективними проти COVID-19.

Згодом у листопаді у ВООЗ повторно заявили, що не рекомендують використовувати "Ремдесивір" при лікуванні пацієнтів з COVID-19, однак у МОЗ закупили другу партію "Ремдесивіру" для лікування хворих на COVID-19.

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