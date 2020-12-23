Степанов стал на защиту "Ремдесивира": заявления о неэффективности средства основаны на "каких-то публикациях"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 71252 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 139039 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 147203 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 338730 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 198633 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 470081 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 341194 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 225428 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 249730 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257728 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 104854 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 35297 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 58418 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 54109 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 38318 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 104998 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 102033 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 191652 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 338674 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 470043 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 14959 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 29881 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 37828 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 67380 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 89643 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Степанов стал на защиту "Ремдесивира": заявления о неэффективности средства основаны на "каких-то публикациях"

Киев • УНН

 • 14336 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что антикоронавирусное лекарственное средство "Ремдесивир" уже спасло много жизней, хотя когда эти лекарства закупались, появились "эксперты", которые говорили, что они не нужны, "ссылаясь на какие-то публикации". Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Степанов стал на защиту "Ремдесивира": заявления о неэффективности средства основаны на "каких-то публикациях"

"Мы дополнительно закупаем лекарства, которые являются дорогостоящими, не учитывают эти тарифы, и сразу их распределяем по нашим больницам. Так было с лекарственным средством "Ремдесивир", который уже спас много жизней. Потому что вы помните, что когда мы закупили это лекарственное средство, у нас начало появляться какое-то количество так называемых "экспертов", которые имеют такое же отношение к медицине, как я к космической отрасли. Но они думали, что обязательно надо прокомментировать, что это тот препарат, который нам не нужен, ссылаясь на какие-то публикации. Но я уверенно доверял и доверяю украинским врачам. И они доказали, в том числе сейчас, при "Ремдесивире". Так как мы его используем, что он реально спасает жизни украинцев, а это главное. Так же мы добавили и иммуноглобулины, так же мы добавили и "Тоцилизумаб" - другое лекарственное средство", - сказал Степанов.

Напомним, в октябре Украина должна была получить первые 18 тыс. доз "Ремдесивира" для лечения COVID-19, когда в ВОЗ назвали эти лекарства неэффективными против COVID-19.

Впоследствии в ноябре в ВОЗ повторно заявили, что не рекомендуют использовать "Ремдесивир" при лечении пациентов с COVID-19, однако в Минздраве закупили вторую партию "Ремдесивира" для лечения больных COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,911.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.61