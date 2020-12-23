Степанов стал на защиту "Ремдесивира": заявления о неэффективности средства основаны на "каких-то публикациях"

"Мы дополнительно закупаем лекарства, которые являются дорогостоящими, не учитывают эти тарифы, и сразу их распределяем по нашим больницам. Так было с лекарственным средством "Ремдесивир", который уже спас много жизней. Потому что вы помните, что когда мы закупили это лекарственное средство, у нас начало появляться какое-то количество так называемых "экспертов", которые имеют такое же отношение к медицине, как я к космической отрасли. Но они думали, что обязательно надо прокомментировать, что это тот препарат, который нам не нужен, ссылаясь на какие-то публикации. Но я уверенно доверял и доверяю украинским врачам. И они доказали, в том числе сейчас, при "Ремдесивире". Так как мы его используем, что он реально спасает жизни украинцев, а это главное. Так же мы добавили и иммуноглобулины, так же мы добавили и "Тоцилизумаб" - другое лекарственное средство", - сказал Степанов.

Напомним, в октябре Украина должна была получить первые 18 тыс. доз "Ремдесивира" для лечения COVID-19, когда в ВОЗ назвали эти лекарства неэффективными против COVID-19.

Впоследствии в ноябре в ВОЗ повторно заявили, что не рекомендуют использовать "Ремдесивир" при лечении пациентов с COVID-19, однако в Минздраве закупили вторую партию "Ремдесивира" для лечения больных COVID-19.