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Степанов розповів, коли планує повернутися до повноцінної роботи

Степанов розповів, коли планує повернутися до повноцінної роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Хворий на COVID-19 міністр охорони здоров’я Максим Степанов сподівається невдовзі повернутися до повноцінної роботи в міністерстві. Про це посадовець повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

“Самопочуття в мене вже набагато краще. Я працюю дистанційно, але все одно це не те, що потрібно. Дуже розраховую, що найближчими днями завершиться моя хвороба, й я зможу повернутися безпосередньо в міністерство й продовжити працювати”, — повідомив урядовець.

Нагадаємо, що 14 листопада міністр охорони здоров’я України Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19.

Урядовець заявив, що хоче перехворіти на коронавірус “як звичайний пацієнт”.

Додамо, що ще на початку листопада голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

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