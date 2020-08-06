Степанов прокоментував відмову влади Луцька і Тернополя посилювати карантин

“Критерії, за якими ми визначаємо адаптивний карантин і різний рівень небезпеки епідеміологічної, - вони однакові для всієї території України. Це по-перше. По-друге, ці критерії, які ми визначили ще на засідання уряду 2 липня, відразу були відомі і ми відразу говорили, що всі цифри, на основі яких ми їх визначаємо - ми їх публікуємо, вони відкриті, вони постійно є на сайті, в тому числі, МОЗ. Тут немає жодної політики”, - прокоментував Степанов реакцію міст на посилення карантину.

Він зазначив, що вони чітко визначають, який є рівень небезпеки у місті чи районі.

“Про це говорять цифри, на основі яких все це визначається. В той же час, в нас чітко регулюється законом хто має контролювати виконання дотримання обмежень і що передбачається за невиконання цих обмежень. Маю надію, що ми живемо в правовій державі, і, відповідно: а) це буде контролюватися, б) це буде виконуватися нарешті будь-яким мером міста або будь-яким головою району”, - додав Максим Степанов.

За його словами, відповідальність за дотримання карантину у Луцьку та Тернополі має лежати на Держпродспоживслужбі, Нацполіції і Нацгвардії, а також Держприкордонслужбі.

“Те, що стосується моєї реакції, ну, не важливо, яка назва міста або назва державної посади -... за це є відповідальність. Не виконуєш - ти ж знаєш, ми максимально це роз’яснюємо. І я ще раз повторюю - що це ж не просто бажання якесь, а давайте ми когось переведемо в ту чи іншу зону. Це чітко визначено порядком і всіма протоколами - в який спосіб і яким чином переводиться на той чи інший рівень небезпеки. Тому прикро, що така реакція, що замість того, щоб подумати про здоров’я своїх громадян - хтось починає переходити в іншу площину”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, влада Тернополя та влада Луцька продовжують виступати проти посилення карантину, попри перебування у "червоній зоні" розповсюдження COVID-19. Тернопільська міськрада визнала постанову Кабінету міністрів такою, що не ґрунтується на нормах Конституції України. А у Луцьку збирають підписи підприємців проти "незаконних" обмежень.

Окрім того, влада Тернополя назвала рішення щодо включення міста до "червоної зони" неконституційним.