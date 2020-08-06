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Степанов прокоментував відмову влади Луцька і Тернополя посилювати карантин

Степанов прокоментував відмову влади Луцька і Тернополя посилювати карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Посилення карантину залежить від критеріїв і не є політичним. Всі критерії були відомі. Так під час брифінгу під час поїздки на Львівщину міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував відмову влади Луцька та Тернополя посилювати карантинні заходи через потрапляння міст до “червоної” зони, передає кореспондент УНН.

“Критерії, за якими ми визначаємо адаптивний карантин і різний рівень небезпеки епідеміологічної, - вони однакові для всієї території України. Це по-перше. По-друге, ці критерії, які ми визначили ще на засідання уряду 2 липня, відразу були відомі і ми відразу говорили, що всі цифри, на основі яких ми їх визначаємо - ми їх публікуємо, вони відкриті, вони постійно є на сайті, в тому числі, МОЗ. Тут немає жодної політики”, - прокоментував Степанов реакцію міст на посилення карантину.

Він зазначив, що вони чітко визначають, який є рівень небезпеки у місті чи районі.

“Про це говорять цифри, на основі яких все це визначається. В той же час, в нас чітко регулюється законом хто має контролювати виконання дотримання обмежень і що передбачається за невиконання цих обмежень. Маю надію, що ми живемо в правовій державі, і, відповідно: а) це буде контролюватися, б) це буде виконуватися нарешті будь-яким мером міста або будь-яким головою району”, - додав Максим Степанов.

За його словами, відповідальність за дотримання карантину у Луцьку та Тернополі має лежати на Держпродспоживслужбі, Нацполіції і Нацгвардії, а також Держприкордонслужбі.

“Те, що стосується моєї реакції, ну, не важливо, яка назва міста або назва державної посади -... за це є відповідальність. Не виконуєш - ти ж знаєш, ми максимально це роз’яснюємо. І я ще раз повторюю - що це ж не просто бажання якесь, а давайте ми когось переведемо в ту чи іншу зону. Це чітко визначено порядком і всіма протоколами - в який спосіб і яким чином переводиться на той чи інший рівень небезпеки. Тому прикро, що така реакція, що замість того, щоб подумати про здоров’я своїх громадян - хтось починає переходити в іншу площину”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, влада Тернополя та влада Луцька продовжують виступати проти посилення карантину, попри перебування у "червоній зоні" розповсюдження COVID-19. Тернопільська міськрада визнала постанову Кабінету міністрів такою, що не ґрунтується на нормах Конституції України. А у Луцьку збирають підписи підприємців проти "незаконних" обмежень.

Окрім того, влада Тернополя назвала рішення щодо включення міста до "червоної зони" неконституційним.

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