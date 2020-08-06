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Степанов прокомментировал отказ властей Луцка и Тернополя усиливать карантин

Степанов прокомментировал отказ властей Луцка и Тернополя усиливать карантин

Киев  •  УНН

 • 17661 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Усиление карантина зависит от критериев и не является политическим. Все критерии были известны. Так во время брифинга во время поездки во Львовскую область министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал отказ властей Луцка и Тернополя усиливать карантинные мероприятия из-за попадания городов в "красную" зону, передает корреспондент УНН.

"Критерии, по которым мы определяем адаптивный карантин и разный уровень опасности эпидемиологической - они одинаковы для всей территории Украины. Это во-первых. Во-вторых, эти критерии, мы определили еще на заседании правительства 2 июля, сразу были известны и мы сразу говорили, что все цифры, на основе которых мы их определяем - мы их публикуем, они открыты, они всегда есть на сайте, в том числе, Минздрава. Здесь нет никакой политики", - прокомментировал Степанов реакцию городов на усиление карантина.

Он отметил, что они четко определяют, какой есть уровень опасности в городе или районе.

"Об этом говорят цифры, на основе которых все это определяется. В то же время, у нас четко регулируется законом кто должен контролировать выполнение соблюдения ограничений и что предусматривается за невыполнение этих ограничений. Надеюсь, что мы живем в правовом государстве, и, соответственно: а) это будет контролироваться, б) это будет выполняться наконец-то любым мэром города или любым главой района", - добавил Максим Степанов.

По его словам, ответственность за соблюдение карантина в Луцке и Тернополе должна лежать на Госпродпотребслужбе, Нацполиции и Нацгвардии, а также Госпогранслужбе.

"То, что касается моей реакции, ну, не важно, какое название города или название государственной должности -... за это есть ответственность. Не выполняет - ты же знаешь, мы максимально это разъясняем. И я еще раз повторяю - что это не просто желание какое-то, а давайте мы кого-то переведем в ту или иную зону. Это четко определено порядком и всеми протоколами - каким образом переводится на тот или иной уровень опасности. Поэтому обидно, что такая реакция, вместо того, чтобы подумать о здоровье своих граждан - кто-то начинает переходить в другую плоскость", - сказал Степанов.

Напомним, власти Тернополя и власти Луцка продолжают выступать против усиления карантина, несмотря на пребывание в "красной зоне" распространение COVID-19. Тернопольский горсовет признал постановление Кабинета министров таким, что не основывается на нормах Конституции Украины. А в Луцке собирают подписи предпринимателей против "незаконных" ограничений.

Кроме того, власти Тернополя назвали решение о включении города в "красную зону" неконституционным.

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