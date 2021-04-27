Степанов прокоментував чутки про свою відставку: чергові інформаційні хвилі

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“Щодо моєї відставки — це продовжується понад пів року. Зараз чергову хвилю інформації поширює депутат від „Європейської солідарності“, Гончаренко. (...) Я рік перебуваю на своїй посаді та рік борюся з пандемією COVID-19 в Україні. У нас є певні речі, яких ми досягли за цей рік. Наша система, яку ми отримали у зруйнованому стані, витримала всі ці удари. І ми знаходимося в ситуації не гірше, а інколи краще, ніж окремі країни ЄС”, — зауважив Степанов.

Доповнення

Народний депутат Федір Веніславський розповів, що питання відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова не мало та не знайде підтримки у Верховній Раді. До того ж, за його словами, глава МОЗ робить все, що від нього вимагають обставини і дозволяють виділені фінансові ресурси в складних умовах пандемії COVID-19.

Раніше епідеміолог Тетяна Чумаченко заявила, що розроблені Міністерством охорони здоров’я правила адаптивного карантину ефективно працюють в протистоянні пандемії.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжко-місць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їхня кількість становила всього лише 3500 штук).