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Питання відставки Степанова не має підтримки у Раді - нардеп Веніславський

Питання відставки Степанова не має підтримки у Раді - нардеп Веніславський

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Питання відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова не мало та не знайде підтримки у Верховній Раді. До того ж глава МОЗ робить все, що від нього вимагають обставини і дозволяють виділені фінансові ресурси в складних умовах пандемії COVID-19. Про це в коментарі УНН розповів народний депутат Федір Веніславський.

Цитата

“Я вважаю, що коли мова йде про такі екстраординарні обставини, то міняти міністра на нового, який увійде в русло і в курс справи, навряд чи доцільно. Те, що інші політичні сили питання відставки ініціюють вже понад пів року — нагадаю, що це не знаходило і не знаходить підтримки у залі серед народних депутатів”, — вважає Веніславський.

Деталі

Враховуючи складні обставини, з якими зіткнулась країна під час пандемії COVID-19 і стан зруйнованої медичної системи на той час, народний депутат вважає, що Міністерство охорони здоров’я працює максимальноо ефективно.

“На мій погляд, міністр Степанов працює так, як цього на цей час вимагають обставини і як дозволяють фінансові й організаційні ресурси. Все-таки за рік як ми зіштовхнулися з проблемою ковіду, наша медична система непорівнянно зросла з точки зору спроможностей і обладнаних киснем ліжок, і тестувань, і з розгортання вакцинації. Звичайно, хотілося б швидше, але проблема з вакцинами є у всіх країнах Європи, які набагато розвиненіші ніж Україна”, — зазначив Федір Веніславський.

Доповнення

З початку вакцинальної кампанії 539 126 людей щеплено від COVID-19. При цьому за минулу добу 11 100 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.

За словами міністра Степанова, Україна вже повинна була отримати 3,9 млн доз, але через затримки поставок в усьому світі надійшло поки що 1 119 000 доз вакцин від різних виробників. Саме через перебої поставок вакцин в усьому світі МОЗ не може поки що вийти на потужності з вакцинації, до якої вже готова інфраструктура: 5,65 млн щеплень від COVID-19 на місяць.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжко-місць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їхня кількість становила всього лише 3500 штук).

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