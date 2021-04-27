Вопрос отставки Степанова не имеет поддержки в Раде - нардеп Вениславский

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“Я считаю, что когда речь идет о таких экстраординарных обстоятельствах, то менять министра на нового, который войдет в русло и в курс дела, вряд ли целесообразно. То, что другие политические силы вопрос отставки инициируют уже более полугода — напомню, что это не находило и не находит поддержки в зале среди народных депутатов”, — считает Вениславский.

Детали

Учитывая сложные обстоятельства, с которыми столкнулась страна во время пандемии COVID-19 и состояние разрушенной медицинской системы в то время, народный депутат считает, что Министерство здравоохранения работает максимально эффективно.

“На мой взгляд, министр Степанов работает так, как этого в настоящее время требуют обстоятельства и как позволяют финансовые и организационные ресурсы. Все-таки за год как мы столкнулись с проблемой ковида, наша медицинская система несопоставимо выросла с точки зрения возможностей и оборудованных кислородом коек, и тестирований, и по развертыванию вакцинации. Конечно, хотелось бы быстрее, но проблема с вакцинами есть во всех странах Европы, гораздо более развитых чем Украина”, — отметил Федор Вениславский.

Дополнение

С начала прививочной кампании 539 126 человек привито от COVID-19. При этом за прошедшие сутки 11 100 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами прививки.

По словам министра Степанова, Украина уже должна была получить 3,9 млн доз, но из-за задержек поставок во всем мире поступило пока 1,119 млн доз вакцин от различных производителей. Именно из-за перебоев поставок вакцин во всем мире Минздрав не может пока выйти на мощности по вакцинации, к которой уже готова инфраструктура: 5,65 млн прививок от COVID-19 в месяц.

Напомним, по информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3500 до 60 000, из которых 56 000 присоединены к кислороду (по состоянию на март 2020 года их количество составляла всего лишь 3500 штук).