Вопрос отставки Степанова не имеет поддержки в Раде - нардеп Вениславский

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 22151 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 114551 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 170156 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 173108 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 256064 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 298179 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 154848 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142574 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 256065 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126162 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 172274 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 156710 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 189338 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 58354 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 157545 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 298184 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 256071 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 412541 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 378920 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 362676 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 4826 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 157545 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 189338 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 172274 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 256073 просмотра
Актуальное
Вопрос отставки Степанова не имеет поддержки в Раде - нардеп Вениславский

Вопрос отставки Степанова не имеет поддержки в Раде - нардеп Вениславский

Киев  •  УНН

 • 13991 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова не имел и не найдет поддержки в Верховной Раде. К тому же глава Минздрава делает все, что от него требуют обстоятельства и позволяют выделены финансовые ресурсы в сложных условиях пандемии COVID-19. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат Федор Вениславский.

Цитата

“Я считаю, что когда речь идет о таких экстраординарных обстоятельствах, то менять министра на нового, который войдет в русло и в курс дела, вряд ли целесообразно. То, что другие политические силы вопрос отставки инициируют уже более полугода — напомню, что это не находило и не находит поддержки в зале среди народных депутатов”, — считает Вениславский.

Детали

Учитывая сложные обстоятельства, с которыми столкнулась страна во время пандемии COVID-19 и состояние разрушенной медицинской системы в то время, народный депутат считает, что Министерство здравоохранения работает максимально эффективно.

“На мой взгляд, министр Степанов работает так, как этого в настоящее время требуют обстоятельства и как позволяют финансовые и организационные ресурсы. Все-таки за год как мы столкнулись с проблемой ковида, наша медицинская система несопоставимо выросла с точки зрения возможностей и оборудованных кислородом коек, и тестирований, и по развертыванию вакцинации. Конечно, хотелось бы быстрее, но проблема с вакцинами есть во всех странах Европы, гораздо более развитых чем Украина”, — отметил Федор Вениславский.

Дополнение

С начала прививочной кампании 539 126 человек привито от COVID-19. При этом за прошедшие сутки 11 100 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами прививки.

По словам министра Степанова, Украина уже должна была получить 3,9 млн доз, но из-за задержек поставок во всем мире поступило пока 1,119 млн доз вакцин от различных производителей. Именно из-за перебоев поставок вакцин во всем мире Минздрав не может пока выйти на мощности по вакцинации, к которой уже готова инфраструктура: 5,65 млн прививок от COVID-19 в месяц.

Напомним, по информации Министерства здравоохранения, меньше чем за год противостояния пандемии COVID-19 количество койко-мест для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить с 3500 до 60 000, из которых 56 000 присоединены к кислороду (по состоянию на март 2020 года их количество составляла всего лишь 3500 штук).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы