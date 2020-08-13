Степанов про пандемію у регіонах: ситуація дуже напружена
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У деяких регіонах ситуація з захворюваністю на COVID-19 дуже напружена, особливо на Львівщині. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
"Я вважаю, що ситуація дуже напружена, особливо у деяких регіонах. Ви бачите це по цифрах кожного дня. Хочу повідомити, що Львівська область вже п’ять днів поспіль перевищує поріг 50% щодо заповненості ліжкомісць під COVID-19. Ви бачите ситуацію і у Харківській області", - розповів Степанов.
Так, після завершення засідання комісії ТЕБ та НС, де встановлять рівні епідеміологічної небезпеки у регіонах, Степанов наполягатиме на чіткому дотриманні всіх правил у залежності від рівня.
Нагадаємо, у МОЗ повідомили про регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірусну хворобу.