Степанов про пандемію у регіонах: ситуація дуже напружена

"Я вважаю, що ситуація дуже напружена, особливо у деяких регіонах. Ви бачите це по цифрах кожного дня. Хочу повідомити, що Львівська область вже п’ять днів поспіль перевищує поріг 50% щодо заповненості ліжкомісць під COVID-19. Ви бачите ситуацію і у Харківській області", - розповів Степанов.

Так, після завершення засідання комісії ТЕБ та НС, де встановлять рівні епідеміологічної небезпеки у регіонах, Степанов наполягатиме на чіткому дотриманні всіх правил у залежності від рівня.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили про регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірусну хворобу.