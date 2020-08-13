Степанов о пандемии в регионах: ситуация очень напряженная
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В некоторых регионах ситуация с заболеваемостью COVID-19 очень напряженная, особенно во Львовской области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
"Я считаю, что ситуация очень напряженная, особенно в некоторых регионах. Вы видите это по цифрах каждый день. Хочу сообщить, что Львовская область уже пять дней превышает порог 50% по заполненности койкомест под COVID-19. Вы видите ситуацию и в Харьковской области", - рассказал Степанов.
Так, после завершения заседания комиссии ТЭБ и ЧС, на заседании которой установят уровни эпидемиологической опасности в регионах, Степанов будет настаивать на четком соблюдении всех правил в зависимости от уровня.
Напомним, в Минздраве сообщили о регионах с наибольшим суточным приростом больных коронавирусной болезнью.