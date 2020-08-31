Степанов пояснив, у яких випадках батькам школярів потрібно йти на самоізоляцію

"Якщо ми говоримо про батьків учня... якщо дитина є хворою на COVID-19 з підтвердженим діагнозом, то зрозуміло, що батьки перебувають із ним у близькому контакті, і вони повинні піти на самоізоляцію через рішення лікаря. Якщо дитина, як контактна, відправлена на самоізоляцію, у такому випадку перебувати на самоізоляції батькам немає сенсу, але кінцеве рішення приймає епідеміолог", - зазначив він.

Нагадаємо, у разі захворювання когось із вчителів у школах на коронавірусну хворобу, рішення щодо самоізоляції інших людей у колективі приймає епідеміолог.