Степанов пояснив, у яких випадках батькам школярів потрібно йти на самоізоляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У разі захворювання школяра на COVID-19, його батьки повинні будуть піти на самоізоляцію. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
"Якщо ми говоримо про батьків учня... якщо дитина є хворою на COVID-19 з підтвердженим діагнозом, то зрозуміло, що батьки перебувають із ним у близькому контакті, і вони повинні піти на самоізоляцію через рішення лікаря. Якщо дитина, як контактна, відправлена на самоізоляцію, у такому випадку перебувати на самоізоляції батькам немає сенсу, але кінцеве рішення приймає епідеміолог", - зазначив він.
Нагадаємо, у разі захворювання когось із вчителів у школах на коронавірусну хворобу, рішення щодо самоізоляції інших людей у колективі приймає епідеміолог.