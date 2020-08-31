Степанов объяснил, в каких случаях родителям школьников нужно идти на самоизоляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В случае заболевания школьника COVID-19, его родители должны будут пойти на самоизоляцию. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Если мы говорим о родителях ученика... если ребенок является больным COVID-19 с подтвержденным диагнозом, то понятно, что родители находятся с ним в близком контакте, и они должны пойти на самоизоляцию через решение врача. Если ребенок, как контактное лицо, отправлен на самоизоляцию, в таком случае находиться на самоизоляции родителям нет смысла, но окончательное решение принимает эпидемиолог", - отметил он.
Напомним, в случае заболевания кого-то из учителей в школах коронавирусной болезнью, решение о самоизоляции других людей в коллективе принимает эпидемиолог.