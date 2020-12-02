Степанов пояснив, чому хворі українці інколи не звертаються до лікарів

"Мені набридли всі ці історії від наших людей, які інколи просто не йдуть обстежуватися... А чому не йдуть обстежуватися? Тому що вони дуже сильно бояться отримати діагноз і потім отримати чек за лікування - скільки буде вартувати їм лікування. І потім починати, інколи при важких хворобах, при таких, як онкологічні захворювання, починати продавати все, що у них є. Щоб просто вилікуватися, щоб просто жити. Це базова потреба будь-якої людини. Це базова річ будь-якої країни - належне фінансування нашої системи охорони здоров’я. Міністерство охорони здоров’я розробило такий розрахунок. Ми порахували все до гривні. Там немає розкоші, там немає надлишків. Там є мінімальні речі, мінімальна потреба, яка нам необхідна на фінансування медицини", - сказав міністр.

За його словами, це потрібно для того, щоб коли люди їхали у лікарню - вони не думали, за що купити ліки і що робити, якщо ліки купити нема за що.

"По наших розрахунках ця сума складає 296 млрд грн. Це те, що ми подали у своєму бюджетному запиті", - додав міністр.

Нагадаємо, Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу.

За його словами, МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.