Степанов пояснив, чому хворі українці інколи не звертаються до лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Інколи українці не йдуть обстежуватися, оскільки бояться отримати діагноз і чек за лікування. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Мені набридли всі ці історії від наших людей, які інколи просто не йдуть обстежуватися... А чому не йдуть обстежуватися? Тому що вони дуже сильно бояться отримати діагноз і потім отримати чек за лікування - скільки буде вартувати їм лікування. І потім починати, інколи при важких хворобах, при таких, як онкологічні захворювання, починати продавати все, що у них є. Щоб просто вилікуватися, щоб просто жити. Це базова потреба будь-якої людини. Це базова річ будь-якої країни - належне фінансування нашої системи охорони здоров’я. Міністерство охорони здоров’я розробило такий розрахунок. Ми порахували все до гривні. Там немає розкоші, там немає надлишків. Там є мінімальні речі, мінімальна потреба, яка нам необхідна на фінансування медицини", - сказав міністр.
За його словами, це потрібно для того, щоб коли люди їхали у лікарню - вони не думали, за що купити ліки і що робити, якщо ліки купити нема за що.
"По наших розрахунках ця сума складає 296 млрд грн. Це те, що ми подали у своєму бюджетному запиті", - додав міністр.
Нагадаємо, Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу.
За його словами, МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.