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Степанов объяснил, почему больные украинцы иногда не обращаются к врачам

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Иногда украинцы не идут обследоваться, так как боятся получить диагноз и чек за лечение. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мне надоели все эти истории от наших людей, которые иногда просто не идут обследоваться... А почему не идут обследоваться? Потому что они очень сильно боятся получить диагноз и затем получить чек за лечение - сколько будет стоить им лечения. И потом начинать, иногда при тяжелых болезнях, при таких, как онкологические заболевания, начинать продавать все, что у них есть. Чтобы просто вылечиться, чтобы просто жить. Это базовая потребность любого человека. Это базовая вещь любой страны - надлежащее финансирование нашей системы охраны здоровья. Министерство здравоохранения разработало такой расчет. Мы посчитали все до гривны. Там нет роскоши, там нет излишков. Там есть минимальная потребность, которая нам необходима для финансирования медицины", - сказал министр.

По его словам, это нужно для того, чтобы когда люди ехали в больницу - они не думали, за что купить лекарства и что делать, если лекарства купить не за что.

"По нашим расчетам эта сумма составляет 296 млрд грн. Это то, что мы подали в своем бюджетном запросе", - добавил министр.

Напомним, Максим Степанов воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год. В нем на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса.

По его словам, Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.

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