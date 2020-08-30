Степанов повідомив про умови переходу шкіл на змішане навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Перехід закладів освіти до змішаної форми навчання – коли стаціонарне навчання поєднується з дистанційним – це рішення, яке приймає безпосередньо освітній заклад. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми говоримо про змішане навчання, то це мабуть і процес навчання безпосередньо у школі, і дистанційне навчання", - сказав Степанов.
Він нагадав, що, відповідно до рекомендацій МОЗ, припиняється навчання в школі і вона переходить на дистанційне навчання виключно у "червоному" рівні небезпеки.
"Якщо школа з точки зору освітнього процесу вважає, що можна, не перебуваючи в "червоному" рівні, наприклад, на "помаранчевому" рівні зробити такий процес навчання змішаної форми – і дистанційна і безпосередньо стаціонарна в школі – це вже питання яке вирішується на рівні школи. Але виключно перехід на дистанційне навчання, тобто коли припиняється процес навчання в школі – це виключно коли є "червоний" епідеміологічний рівень небезпеки в районі або місті", - заявив міністр.
Як повідомляв УНН, навчання з 1 вересня буде відбуватись у всі школах України, за винятком шкіл, які перебувають в зонах з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки.