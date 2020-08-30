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Степанов сообщил об условиях перехода школ на смешанное обучение

Киев • УНН

 • 25401 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Переход учебных заведений к смешанной форме обучения - когда стационарное обучение сочетается с дистанционным - это решение, которое принимает непосредственно образовательное учреждение. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Степанов сообщил об условиях перехода школ на смешанное обучение

"Если мы говорим о смешанном обучении, то это пожалуй и процесс обучения непосредственно в школе, и дистанционное обучение", - сказал Степанов.

Он напомнил, что, согласно рекомендациям Минздрава, прекращается обучение в школе и она переходит на дистанционное обучение исключительно в "красном" уровне опасности.

"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на "красном" уровне, например, на "оранжевом" уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы - и дистанционное и непосредственно стационарная в школе - это уже вопрос, который решается на уровне школы . Но исключительно переход на дистанционное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения в школе - это исключительно когда есть "красный" эпидемиологический уровень опасности в районе или городе", - заявил министр.

Как сообщал УНН, обучение с 1 сентября будет происходить во все школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.

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