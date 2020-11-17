Степанов поспілкувався з міністром охорони здоров'я США після успіху американської вакцини

"У вівторок, 17 листопада, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів телефонну розмову з міністром охорони здоров'я та соціальних послуг США Алексом Азаром", - інформують в МОЗ.

Зазначається, що у ході розмови сторони обговорили ситуацію, що склалася навколо всесвітньої пандемії COVID-19, питання доступу України до безпечної та ефективної вакцини проти COVID-19, а також інші питання сфери охорони здоров’я.

"Ми спілкуємося з багатьма нашими міжнародними партнерами та фармацевтичними компаніями щодо забезпечення оперативної поставки в Україну безпечної та ефективної вакцини, тому що саме вакцина є єдиним реальним засобом протидії пандемії COVID-19. Ми сподіваємося на підтримку наших друзів із США в цьому питанні", — зазначив Степанов.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що згідно з попередніми даними, потенційна вакцина від COVID-19, розроблена в США компанією Moderna, ефективна майже на 95%.

Крім того, буквально минулого тижня американська фармацевтична компанія Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech повідомили про успішне завершення третього етапу випробувань потенційної вакцини від COVID-19.