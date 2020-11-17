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Степанов пообщался с министром здравоохранения США после успеха американской вакцины

Степанов пообщался с министром здравоохранения США после успеха американской вакцины

Киев  •  УНН

 • 18282 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во вторник провел телефонный разговор с министром здравоохранения и социальных услуг США Алексом Азаром, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Во вторник, 17 ноября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел телефонный разговор с министром здравоохранения и социальных услуг США Алексом Азаром", - информируют в Минздраве.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг всемирной пандемии COVID-19, вопросы доступа Украины к безопасной и эффективной вакцине против COVID-19, а также другие вопросы здравоохранения.

"Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями по обеспечению оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, так как именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе", - отметил Степанов.

Напомним, накануне стало известно, что согласно предварительным данным, потенциальная вакцина от COVID-19, разработанная в США компанией Moderna, эффективна почти на 95%.

Кроме того, буквально на прошлой неделе американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщили об успешном завершении третьего этапа испытаний потенциальной вакцины от COVID-19.

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