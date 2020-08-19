Степанов підписав документи для перерозподілу бюджетних коштів при фінансуванні системи eНealth

"Наразі для повноцінної, нормальної роботи системи ми зіткнулися з низкою перепон. Для прикладу, нещодавно користувачі eНealth звернулися до нас з інформацією про повільну дію цієї системи. Це було зумовлено у першу чергу перевантаженістю роботи хмарного середовища на якому вона знаходилася й запити, які потрапляли до центральної бази даних, відповідно, опрацьовувалися дуже повільно", - сказав Кучер.

За його словами, проблема насправді виявилася глибшою.

"Коли ми почали розбиратися, то дізналися, що проблема полягала у тому, що своєчасно не були сплачені кошти та попередніми командами не була забюджетована відповідна сума для оплати цих послуг. Наразі нам вдалося разом з ДП "Електронне здоров’я" та Національною службою здоров’я України вирішити цю проблему. Ми зробили певні кроки до стабілізації роботи центрального компоненту", - зазначив Кучер.

Кучер розповів, що НСЗУ у своєму бюджеті знайшла додаткові кошти до моменту перерозподілу.

"Таким чином, ми домовилися дати центрам щодо збільшення потужностей і зараз система працює відносно стабільно та швидко. Наразі час обробки запиту, тобто швидкість, була збільшена у п’ять разів. На хвилину ми отримуємо близько 1700 запитів", - розповів він.

Також Кучер зазначив, що міністр охорони здоровя України Максим Степанов підписав документи для перерозподілу бюджетних коштів.

"Окрім того, хочу повідомити, що міністром Максимом Степановим були підписані всі необхідні документи для того, щоб перерозподілити бюджетні кошти у сумі 7,1 млн грн. Цього достатньо для того, щоб у нас був запас по потужності і восени, коли ми очікуємо сезонні навантаження, система працювала стабільно і у нас була можливість у разі необхідності ще збільшити швидкість її роботи", - сказав він.

Він наголосив, що у минулу середу уряд ухвалив відповідне рішення і наразі вони очікують на процедуру погодження у бюджетному комітеті Верховної Ради.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що МОЗ планує врегулювати питання з фінансуванням eНealth.

Як повідомлялося, міністри затвердили план розвитку системи eHealth.