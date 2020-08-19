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Актуальное
Степанов подписал документы для перераспределения бюджетных средств при финансировании системы eНealth

Степанов подписал документы для перераспределения бюджетных средств при финансировании системы eНealth

Киев  •  УНН

 • 11884 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов подписал необходимые документы для того, чтобы перераспределить бюджетные средства в сумме 7,1 млн грн для финансирования системы eНealth. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер, передает корреспондент УНН.

"Сейчас для полноценной, нормальной работы системы мы столкнулись с рядом препятствий. Например, недавно пользователи eНealth обратились к нам с информацией о медленном действии этой системы. Это было обусловлено в первую очередь перегруженностью работы облачной среды на которой она находилась и запросы, которые попадали в центральную базу данных, соответственно, прорабатывались очень медленно", - сказал Кучер.

По его словам, проблема на самом деле оказалась глубже.

"Когда мы начали разбираться, то узнали, что проблема заключалась в том, что своевременно не были уплачены средства и предыдущими командами не была забюджетирована соответствующая сумма для оплаты этих услуг. Сейчас нам удалось вместе с ГП "Электронное здоровье" и Национальной службой здоровья Украины решить эту проблему. Мы сделали определенные шаги к стабилизации работы центрального компонента", - отметил Кучер.

Кучер рассказал, что НСЗУ в своем бюджете нашла дополнительные средства до момента перераспределения.

"Таким образом, мы договорились дать центрам по увеличению мощностей и сейчас система работает относительно стабильно и быстро. Сейчас время обработки запроса, то есть скорость, была увеличена в пять раз. На минуту мы получаем около 1700 запросов", - рассказал он.

Также Кучер отметил, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал документы для перераспределения бюджетных средств.

"Кроме того, хочу сообщить, что министром Максимом Степановым были подписаны все необходимые документы для того, чтобы перераспределить бюджетные средства в сумме 7,1 млн грн. Этого достаточно для того, чтобы у нас был запас по мощности и осенью, когда мы ожидаем сезонных нагрузок, система работала стабильно и у нас была возможность в случае необходимости еще увеличить скорость ее работы", - сказал он.

Он отметил, что в минувшую среду правительство приняло соответствующее решение и теперь они ожидают процедуру согласования в бюджетном комитете Верховной Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав планирует урегулировать вопрос с финансированием eНealth.

Как сообщалось, министры утвердили план развития системы eHealth.

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