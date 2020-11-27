Степанов назвав "найкращий спосіб", який допоможе розірвати ланцюг поширення COVID-19

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. З точки зору епідеміології, найкращий спосіб боротьби з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 є повний жорсткий локдаун на 2-3 тижні. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.

"З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розірвання повністю будь-якого ланцюга передачі коронавірусної хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми — це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, для зменшення захворюваності на COVID-19. Ну, практично її можна звести до нуля. Це зрозуміло... якщо люди просто знаходяться вдома, ні з ким не контактують (а інфекція передається повітряно-крапельним шляхом), то у такому випадку зрозуміло, що немає захворюваності - якщо (локдаун - ред.) вводиться на два-три тижні", - заявив він.

Також міністр зазначив, що з іншого боку МОЗ має рахуватися з можливостями країни та економічними наслідками локдауну.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 27 листопада зафіксовано вже 693 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — вперше понад 16 тисяч, антирекорд для країни.

Додамо, що глава Міністерства охорони здоров'я заявив, що про введення "локдауну" українців попередять за 7-10 днів.

Зазначимо, що в Україні розгорнуто вже 26,5 тис. ліжок з підведеним киснем.

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