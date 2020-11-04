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Степанов: ми не будуємо нові лабораторії, а розширюємо їх потужності

Степанов: ми не будуємо нові лабораторії, а розширюємо їх потужності

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні не будують нових лабораторних центрів для тестування на COVID-19, а розширюють їх потужності. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.

“Якщо ми говоримо про створення лабораторій, будівництві з нуля лабораторного центру, то ми цього не будували, бо в нас не та можливість зараз будувати лабораторії. Ми розширюємо потужності лабораторних центрів: ми докуповуємо обладнання, шафи біологічного захисту та все, що потребує лабораторія”, — сказав Степанов.

За його словами, окрім того, розширюються можливості лабораторних центрів саме в комунальних закладах охорони здоров’я.

Нагадаємо, уряд виділив 1 млрд грн на закупівлю 2 млн швидких тестів на COVID-19.

Як повідомлялося, на думку експерта, українські “антигенні” ІФА-тести розширять можливості діагностики COVID-19 в Україні.

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