Степанов: ми не будуємо нові лабораторії, а розширюємо їх потужності

“Якщо ми говоримо про створення лабораторій, будівництві з нуля лабораторного центру, то ми цього не будували, бо в нас не та можливість зараз будувати лабораторії. Ми розширюємо потужності лабораторних центрів: ми докуповуємо обладнання, шафи біологічного захисту та все, що потребує лабораторія”, — сказав Степанов.

За його словами, окрім того, розширюються можливості лабораторних центрів саме в комунальних закладах охорони здоров’я.

Нагадаємо, уряд виділив 1 млрд грн на закупівлю 2 млн швидких тестів на COVID-19.



Як повідомлялося, на думку експерта, українські “антигенні” ІФА-тести розширять можливості діагностики COVID-19 в Україні.