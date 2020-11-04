Степанов: мы не строим новые лаборатории, а расширяем их мощности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине не строят новых лабораторных центров для тестирования на COVID-19, а расширяют их мощности. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”, передает корреспондент УНН.
“Если мы говорим о создании лабораторий, строительстве с нуля лабораторного центра, то мы этого не строили, у нас не та возможность сейчас строить лаборатории. Мы расширяем мощности лабораторных центров: мы докупаем оборудование, шкафы биологической защиты и все, что требует лаборатория”, — сказал Степанов.
По его словам, кроме того, расширяются возможности лабораторных центров именно в коммунальных учреждениях здравоохранения.
Напомним, правительство выделило 1 млрд грн на закупку 2 млн быстрых тестов на COVID-19.
Как сообщалось, по мнению эксперта, украинские “антигенные” ИФА-тесты расширят возможности диагностики COVID-19 в Украине.