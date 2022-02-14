Стефанчук: зміни до Конституції в частині членства в НАТО не обговорюються
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Наразі зміни до Конституції стосовно прагнення України стати членом НАТО не обговорюються. Про це під час брифінгу повідомив глава ВР Руслан Стефанчук, коментуючи неоднозначну заяву посла України в Великій Британії, передає кореспондент УНН.
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"На скільки я знаю, станом на зараз, не ведеться та не обговорюється жодних питань щодо змін в Конституції в частині членства в НАТО. Я вам більше скажу, це суверенне право кожної країни вирішувати напрямок свого розвитку (…) і ніхто не має права вказувати на червоні лінії", - зауважив Стефанчук.
Він додав, що керівництво парламенту діяло та діє у відповідності до Конституції України, в якій закріплені євроатлантичні прагнення.
За словами глави парламенту, ймовірно, ситуація з заявою посла Вадима Пристайко виникла в результаті якого непорозуміння, а не через зміну його позиції, адже цей дипломат є прихильником вступу в НАТО.
Раніше
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі ВВС Radio 5 прокоментував можливість відмови від прагнення вступити в НАТО, щоб запобігти війні, вказавши, що Україна може проявити “гнучкість”.
Після цього речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що слова українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна готова відмовитися від членства в НАТО для запобігання війні з Росією вирвані з контексту.
Прагнення України приєднатися до НАТО і Європейського Союзу передбачені її Конституцією і залишаються абсолютним пріоритетом для країни, вказав у заяві речник президента України Сергій Никифоров.
Згодом Пристайко роз'яснив зроблену раніше заяву про можливу відмову від заявки на членство в НАТО, заявивши, що Україна "не переглядатиме свої прагнення приєднатися до військового альянсу".
Курс на ЄС та НАТО закріплений у Конституції України від 2019 року.