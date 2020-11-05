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Стефанчук сподівається, що до 30-ї річниці незалежності ВР затвердить Великий Державний Герб

Стефанчук сподівається, що до 30-ї річниці незалежності ВР затвердить Великий Державний Герб

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловив сподівання, що до 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України ВР зможе забезпечити утвердження Великого Державного Герба України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.

“Як один з авторів законодавчої ініціативи, висловлюю вдячність усім, хто долучився до створення проекту Великого Державного Герба України — невід’ємного атрибуту держави та складової її конституційного ладу... Висловлюю сподівання, що до 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України ми зможемо наповнити ст. 20 Конституції України реальним змістом та забезпечити утвердження Великого Державного Герба України”, — сказав Руслан Стефанчук.

Вказано, що Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти отримало 108 ескізів Великого Державного Герба України від учасників конкурсу.

За словами Стефанчука, така активність наших громадян свідчить про високу ступінь зацікавленості до самого конкурсу.

“Як зазначає Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, наступним етапом буде перевірка всіх робіт на відповідність умовам, встановленим постановою кабінету міністрів України „Про проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України“ від 30 вересня 2020 року № 892”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що з 12 по 27 листопада 2020 року у виставкових залах “Хлібні” Національного заповідника “Софія Київська” планується провести виставку, де всі охочі зможуть переглянути представлені на конкурс роботи. Підсумки оргкомітет підіб’є до 1 грудня. Автори найкращих проектів ескізів отримають премії: перша — 100 тис. грн, друга — 50 тис. грн, третя — 30 тис. грн.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що 29 жовтня вже надійшло 40 ескізів великого Державного Герба.

Українські Національні Новини

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