Вже надійшло 40 ескізів великого Державного Герба - Держагентство з питань мистецтв

“На сьогодні в нас вже є 40 ескізів великого Державного Герба України, які відповідають тим вимогам, які були прописані в умовах конкурсу. Ми очікуємо до 1 листопада й потім ще поштовими відправленнями так само тих хто буде досилати ще свої роботи”, — розповіла Григоренко.

За її словами, в листопаді в приміщенні Софії Київської планується провести публічну виставку всіх ескізів, які будуть надані на конкурс.

“Для того, щоб громадськість, всі охочі могли прийти та ознайомитися, подивитися... Під час цієї виставки буде проведено засідання журі, яке власне проговорить яким чином вони визначать переможця цього конкурсу”, — сказала Григоренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України, який має тривати місяць — з 1 жовтня до 1 листопада.