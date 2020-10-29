Уже поступило 40 эскизов большого Государственного Герба - Госагентство по вопросам искусств
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На сегодня уже есть 40 эскизов большого Государственного Герба Украины, поступивших в рамках конкурса. Об этом во время экспертной дискуссии “Нужен ли Украине большой Государственный герб?” сообщила председатель Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Галина Григоренко, передает корреспондент УНН.
“На сегодняшний день у нас уже есть 40 эскизов большого Государственного Герба Украины, отвечают тем требованиям, которые были прописаны в условиях конкурса. Мы ожидаем до 1 ноября и затем еще почтовыми отправлениями так же тех кто будет досылать еще свои работы”, — рассказала Григоренко.
По ее словам, в ноябре в помещении Софии Киевской планируется провести публичную выставку всех эскизов, которые будут предоставлены на конкурс.
“Для того, чтобы общественность, все желающие могли прийти и ознакомиться, посмотреть... Во время этой выставки будет проведено заседание жюри, которое собственно проговорит каким образом они определят победителя этого конкурса”, — сказала Григоренко.
Напомним, Кабинет министров одобрил проведение конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины, который должен длиться месяц — с 1 октября по 1 ноября.