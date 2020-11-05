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Стефанчук надеется, что к 30-й годовщине независимости ВР утвердит Большой Государственный Герб

Стефанчук надеется, что к 30-й годовщине независимости ВР утвердит Большой Государственный Герб

Киев  •  УНН

 • 17607 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выразил надежду, что к 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины ВР сможет обеспечить утверждение Большого государственного герба Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

“Как один из авторов законодательной инициативы, выражаю благодарность всем, кто принял участие в создании проекта Большого Государственного Герба Украины — неотъемлемого атрибута государства и составляющей ее конституционного строя... Выражаю надежду, что к 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины мы сможем наполнить ст. 20 Конституции Украины о содержании и обеспечить утверждение Большого государственного герба Украины”, — сказал Руслан Стефанчук.

Указано, что Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования получило 108 эскизов большого Государственного Герба Украины от участников конкурса.

По словам Стефанчука, такая активность наших граждан свидетельствует о высокой степени заинтересованности к самому конкурсу.

“Как отмечает Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования, следующим этапом будет проверка всех работ на соответствие условиям, установленным постановлением кабинета министров Украины „О проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины“ от 30 сентября 2020 года № 892”, — указано в сообщении.

Сообщается, что с 12 по 27 ноября 2020 в выставочных залах “Хлебные” Национального заповедника “София Киевская” планируется провести выставку, где все желающие смогут посмотреть представленные на конкурс работы. Итоги оргкомитет подведет к 1 декабря. Авторы лучших проектов эскизов получат премии: первая — 100 тыс. грн, вторая — 50 тыс. грн, третья — 30 тыс. грн.

Напомним, УНН сообщал, что 29 октября уже поступило 40 эскизов большого Государственного Герба.

Украинские Национальные Новости

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