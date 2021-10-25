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Стефанчук направив законопроект про місцевий референдум до Венеційської комісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук направив законопроект “Про місцевий референдум” до Венеційської комісії для отримання висновку. Про це спікер сам повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Стефанчук направив законопроект про місцевий референдум до Венеційської комісії

Цитата

“Законопроект “Про місцевий референдум” направив до Венеційської комісії. Враховуючи визнаний у європейському середовищі авторитет Венеційської комісії, розраховую на отримання об’єктивного експертного висновку щодо законопроєкту “Про місцевий референдум”, — написав спікер.

Деталі

Зі слів Стефанчука, вкрай важливо, щоб документ став “взірцевим законом” та “ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні”.

Що було раніше

Як писав УНН, проект закону “Про місцевий референдум” зареєстрували в парламенті ще у травні. Проект закону містить 12 розділів та 124 статті. Згідно з документом, місцевий референдум є формою самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого голосування. Документ визначає, серед іншого, що може і не може бути предметом місцевого референдуму.

Згідно з висновком Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, законопроект має вплив на показники державного та місцевих бюджетів, він призведе до збільшення видатків.

Комітет рекомендував головному комітету — з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування — при доопрацюванні законопроекту узгодити його положення із статтями 7 та 78 Бюджетного кодексу України з урахуванням висновків Комітету з питань бюджету та Міністерства фінансів України.

Додамо

Раніше Президент та парламентарі розкритикували екс-спікера ВР Дмитра Разумкова за рішення направити до Венеціанської комісії законопроект “про олігархів”. Зі слів Зеленського, документ був “не проголосований і не пройшов друге читання, він не підписаний Президентом України”, і у Венеціанці хотіли би “побачити саме законопроект в остаточному виді”.

Водночас варто зазначити, що законопроект “Про місцевий референдум” також не пройшов ще жодного читання.

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