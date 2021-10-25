Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук направил законопроект “О местном референдуме” к Венецианской комиссии для получения заключения. Об этом спикер сам сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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“Законопроект “О местном референдуме” направил в Венецианскую комиссию. Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту “О местном референдуме”, — написал спикер.
Детали
По словам Стефанчука, крайне важно, чтобы документ стал “образцовым законом” и “эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне”.
Что было раньше
Как писал УНН, проект закона “О местном референдуме” зарегистрировали в парламенте еще в мае. Проект закона содержит 12 разделов и 124 статьи. Согласно документу, местный референдум является формой самостоятельного решения территориальной общиной вопросов местного значения путем прямого голосования. Документ определяет, среди прочего, что может и не может быть предметом местного референдума.
Согласно заключению Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, законопроект имеет влияние на показатели государственного и местных бюджетов, он приведет к увеличению расходов.
Комитет рекомендовал главному комитету — по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства — при доработке законопроекта согласовать его положения со статьями 7 и 78 Бюджетного кодекса Украины с учетом выводов Комитета по вопросам бюджета и Министерства финансов Украины.
Добавим
Ранее Президент и парламентарии раскритиковали экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова за решение направить в Венецианскую комиссию законопроект “об олигархах”. По словам Зеленского, документ был “не проголосовани не прошел второе чтение, он не подписан Президентом Украины”, и в Венецианке хотели бы “увидеть именно законопроект в окончательном виде”.
Вместе с тем следует отметить, что законопроект “О местном референдуме” также не прошел еще ни чтения.