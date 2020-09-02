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Стефанчук допустив зміну міністрів економіки і фінансів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук допустив, що Міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку. Про це Стефанчук сказав в ефірі “Україна 24”, передає УНН.

Стефанчук допустив зміну міністрів економіки і фінансів

На питання ведучого, чи є потенціал до зміни міністрів, Стефанчук відповів: “Я думаю, що така ситуація назріває, а чи буде вона втілена, то вона буде залежати від того, наскільки якісні буду показники... Це переважна більшість економічного блоку... Економічний блок у нас представлений міністром економіки й фінансів. Я думаю, що в першу чергу йдеться саме про цих осіб”.

Він уточнив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня.

“Знову-таки, ще раз говорю — будемо дивитися. До 15 вересня має бути внесена бюджетна резолюція, на підставі цього робитимуться висновки”, — пояснив Стефанчук.

Він заявив, що рішення залежатиме від ефективності роботи над проєктом держбюджету та новими підходами щодо подолання наслідків, спричинених COVID-19.

Нагадаємо, Ігоря Петрашко призначили на посаду Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 17 березня, коли Сергій Марченко займає свою посаду міністра фінансів з 30 березня.

Нагадаємо, ВР рекомендували зобов’язати уряд перейменувати місцеві держадміністрації.

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