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Стефанчук анонсував низку позачергових засідань: що на них розглянуть

Київ • УНН

 • 14859 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Поточного пленарного тижня нардепи можуть одразу декілька разів зібратись на позачергові засідання. Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради у понеділок, передає кореспондент УНН.

Стефанчук анонсував низку позачергових засідань: що на них розглянуть

Цитата

“Цього тижня ми дійшли попередньої згоди про прийняття постанови, яка буде стосуватись встановлення рівних правил для всіх народних депутатів, гостів ВР, журналістів, щодо відвідування будівлі Верховної Ради України. Я дуже сподіваюсь, що ми завтра на позачерговому засіданні приймемо цю постанову і будемо дотримуватись її”, — сказав Стефанчук.

Деталі

З його слів, завтра о 16:00 планується позачергове засідання Верховної Ради, ініційоване Президентом України.

“Там ціла низка питань, що пов’язані з протидією COVID-19 та інші нагальні речі, зокрема питання, пов’язані з відновленням діяльності НАЗЯВО”, — зазначив спікер ВР.

“Крім цього, зранку я підписав розпорядження про видачу підписних листів щодо ще одного позачергового засідання. Воно буде стосуватись закону, пов’язаного з забезпеченням кисневими концентраторами, але враховуючи важливість цього законопроекту я все ж таки пропоную, щоб ми його включили одним з перших одразу після Бюджету”, — додав він.

Він також зазначив, що Рада знаходиться на завершальній стадії щодо бюджетного процесу.

Додамо

Як раніше писав УНН, позачергове пленарне засідання Верховної Ради з ініціативи Президента України Володимира Зеленського скликають на вівторок, 2 листопада.

Зокрема, планується розглянути і проект постанови № 6154 про додаткові заходи протидії поширенню COVID-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.

Також серед іншого очікується розгляд законопроектів:

  • № 6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання;
  • № 5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я;
  • № 5694 щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;
  • № 4542 про внесення змін до закону “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.
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