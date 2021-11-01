Стефанчук анонсував низку позачергових засідань: що на них розглянуть
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Поточного пленарного тижня нардепи можуть одразу декілька разів зібратись на позачергові засідання. Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради у понеділок, передає кореспондент УНН.
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“Цього тижня ми дійшли попередньої згоди про прийняття постанови, яка буде стосуватись встановлення рівних правил для всіх народних депутатів, гостів ВР, журналістів, щодо відвідування будівлі Верховної Ради України. Я дуже сподіваюсь, що ми завтра на позачерговому засіданні приймемо цю постанову і будемо дотримуватись її”, — сказав Стефанчук.
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З його слів, завтра о 16:00 планується позачергове засідання Верховної Ради, ініційоване Президентом України.
“Там ціла низка питань, що пов’язані з протидією COVID-19 та інші нагальні речі, зокрема питання, пов’язані з відновленням діяльності НАЗЯВО”, — зазначив спікер ВР.
“Крім цього, зранку я підписав розпорядження про видачу підписних листів щодо ще одного позачергового засідання. Воно буде стосуватись закону, пов’язаного з забезпеченням кисневими концентраторами, але враховуючи важливість цього законопроекту я все ж таки пропоную, щоб ми його включили одним з перших одразу після Бюджету”, — додав він.
Він також зазначив, що Рада знаходиться на завершальній стадії щодо бюджетного процесу.
Додамо
Як раніше писав УНН, позачергове пленарне засідання Верховної Ради з ініціативи Президента України Володимира Зеленського скликають на вівторок, 2 листопада.
Зокрема, планується розглянути і проект постанови № 6154 про додаткові заходи протидії поширенню COVID-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.
Також серед іншого очікується розгляд законопроектів:
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- № 6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання;
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- № 5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я;
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- № 5694 щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;
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- № 4542 про внесення змін до закону “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.
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