Стефанчук анонсував низку позачергових засідань: що на них розглянуть

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“Цього тижня ми дійшли попередньої згоди про прийняття постанови, яка буде стосуватись встановлення рівних правил для всіх народних депутатів, гостів ВР, журналістів, щодо відвідування будівлі Верховної Ради України. Я дуже сподіваюсь, що ми завтра на позачерговому засіданні приймемо цю постанову і будемо дотримуватись її”, — сказав Стефанчук.

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З його слів, завтра о 16:00 планується позачергове засідання Верховної Ради, ініційоване Президентом України.

“Там ціла низка питань, що пов’язані з протидією COVID-19 та інші нагальні речі, зокрема питання, пов’язані з відновленням діяльності НАЗЯВО”, — зазначив спікер ВР.

“Крім цього, зранку я підписав розпорядження про видачу підписних листів щодо ще одного позачергового засідання. Воно буде стосуватись закону, пов’язаного з забезпеченням кисневими концентраторами, але враховуючи важливість цього законопроекту я все ж таки пропоную, щоб ми його включили одним з перших одразу після Бюджету”, — додав він.

Він також зазначив, що Рада знаходиться на завершальній стадії щодо бюджетного процесу.

Додамо

Як раніше писав УНН, позачергове пленарне засідання Верховної Ради з ініціативи Президента України Володимира Зеленського скликають на вівторок, 2 листопада.

Зокрема, планується розглянути і проект постанови № 6154 про додаткові заходи протидії поширенню COVID-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.

Також серед іншого очікується розгляд законопроектів: