Позачергове засідання Ради скликають на вівторок: визначатимуться з забороною пропуску до ВР невакцинованим

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"У вівторок, 2 листопада очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює Президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань", - повідомила вона у Telegram-каналі.

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Зокрема, з її слів, планується розглянути і проект постанови № 6154 про додаткові заходи протидії поширенню COVID-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.

Також серед іншого очікується розгляд законопроектів:



№6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов‘язання;



№5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я;



№5694 щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;



№4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.



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