Позачергове засідання Ради скликають на вівторок: визначатимуться з забороною пропуску до ВР невакцинованим
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради з ініціативи Президента України Володимира Зеленського скликають на вівторок, 2 листопада. Про це повідомила у четвер речниця парламентської фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, пише УНН.
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"У вівторок, 2 листопада очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює Президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань", - повідомила вона у Telegram-каналі.
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Зокрема, з її слів, планується розглянути і проект постанови № 6154 про додаткові заходи протидії поширенню COVID-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.
Також серед іншого очікується розгляд законопроектів:
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- №6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов‘язання;
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- №5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я;
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- №5694 щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;
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- №4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.
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