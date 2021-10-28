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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Позачергове засідання Ради скликають на вівторок: визначатимуться з забороною пропуску до ВР невакцинованим

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради з ініціативи Президента України Володимира Зеленського скликають на вівторок, 2 листопада. Про це повідомила у четвер речниця парламентської фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, пише УНН.

Позачергове засідання Ради скликають на вівторок: визначатимуться з забороною пропуску до ВР невакцинованим

Цитата:

"У вівторок, 2 листопада очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює Президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань", - повідомила вона у Telegram-каналі.

Деталі

Зокрема, з її слів, планується розглянути і проект постанови № 6154 про додаткові заходи протидії поширенню COVID-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.

Також серед іншого очікується розгляд законопроектів:

  • №6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов‘язання;
  • №5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я;
  • №5694 щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;
  • №4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада поки не збирається на “карантин”, замість цього перевірятиме нардепів на вакцинацію

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