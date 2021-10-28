Внеочередное заседание Рады созывают на вторник: будут определяться с запретом пропуска в ВР невакцинированным

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"Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует Президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов", - сообщила она в Telegram-канале.

Детали

В частности, по ее словам, планируется рассмотреть и проект постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19, которое предусматривает допуск в помещения парламента только по подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом.

Также среди прочего ожидается рассмотрение законопроектов:



№6121 по государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;



№5873 по усовершенствованию системы управления сферой здравоохранения;



№5694 о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;



№4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами.



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