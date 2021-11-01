Стефанчук анонсировал ряд внеочередных заседаний: что на них рассмотрят

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“На этой неделе мы пришли к предварительному согласию о принятии постановления, которое будет касаться установления равных правил для всех народных депутатов, гостей ВР, журналистов, относительно посещения здания Верховной Рады Украины. Я очень надеюсь, что мы завтра на внеочередном заседании примем это постановление и будем придерживаться его”, — сказал Стефанчук.

Детали

По его словам, завтра в 16:00 планируется внеочередное заседание Верховной Рады, инициированное Президентом Украины.

“Там целый ряд вопросов, связанных с противодействием COVID-19 и другие насущные вещи, в частности вопросы, связанные с возобновлением деятельности НАОКВО”, — отметил спикер ВР.

“Кроме этого, утром я подписал распоряжение о выдаче подписных листов относительно еще одного внеочередного заседания. Оно будет касаться закона, связанного с обеспечением кислородными концентраторами, но учитывая важность этого законопроекта я все же предлагаю, чтобы мы его включили одним из первых сразу после Бюджета”, — добавил он.

Он также отметил, что Рада находится на завершающей стадии бюджетного процесса.

Добавим

Как ранее писал УНН, внеочередное пленарное заседание Верховной Рады по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского созывают на вторник, 2 ноября.

В частности, планируется рассмотреть и проект постановления № 6154 о дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19, предусматривающий допуск в помещения парламента только по подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом.

Также среди прочего ожидается рассмотрение законопроектов: