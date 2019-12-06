Ставлення українців до розведення військ на Донбасі скоріше позитивне - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. До розведення військових сил на Донбасі українці ставляться скоріше позитивно – 60% позитивних оцінок. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає УНН.
"Ставлення громадян до розведення військових сил на Донбасі скоріше позитивне (60% позитивних оцінок проти 27% негативних, решта не визначилася)", - йдеться у повідомленні.
Однак, спостерігаються істотні регіональні відмінності – якщо на Півдні та Сході 74–79% громадян позитивно оцінюють такий крок, то у Центрі України таких 53%, а на Заході – 47%.
Зазначається, що майже одноголосно таке рішення підтримують виборці "Опозиційної платформи – За життя" (90%), серед прихильників "Слуги народу" 69% оцінюють це рішення позитивно, 20% – негативно та ще 10% не визначилися. З виборцями "Європейської солідарності" ситуація протилежна – 19% схвалюють розведення військ, натомість 72% ставляться до цього критично.
Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення тимчасово окупованих територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, в Україні стало менше прихильників миру на Донбасі за будь-яку ціну.