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Ставлення українців до розведення військ на Донбасі скоріше позитивне - опитування

Ставлення українців до розведення військ на Донбасі скоріше позитивне - опитування

Київ • УНН

 • 7190 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. До розведення військових сил на Донбасі українці ставляться скоріше позитивно – 60% позитивних оцінок. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає УНН.

"Ставлення громадян до розведення військових сил на Донбасі скоріше позитивне (60% позитивних оцінок проти 27% негативних, решта не визначилася)", - йдеться у повідомленні.

Однак, спостерігаються істотні регіональні відмінності – якщо на Півдні та Сході 74–79% громадян позитивно оцінюють такий крок, то у Центрі України таких 53%, а на Заході – 47%.

Зазначається, що майже одноголосно таке рішення підтримують виборці "Опозиційної платформи – За життя" (90%), серед прихильників "Слуги народу" 69% оцінюють це рішення позитивно, 20% – негативно та ще 10% не визначилися. З виборцями "Європейської солідарності" ситуація протилежна – 19% схвалюють розведення військ, натомість 72% ставляться до цього критично.

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення тимчасово окупованих територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, в Україні стало менше прихильників миру на Донбасі за будь-яку ціну.

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