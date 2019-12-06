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Отношение украинцев к разведению войск на Донбассе скорее положительное - опрос

Отношение украинцев к разведению войск на Донбассе скорее положительное - опрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. К разведению военных сил на Донбассе украинцы относятся скорее положительно - 60% положительных оценок. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает УНН.

"Отношение граждан к разведению военных сил на Донбассе скорее положительное (60% положительных оценок против 27% отрицательных, остальные не определились)", - говорится в сообщении.

Однако, наблюдаются существенные региональные различия - если на Юге и Востоке 74-79% граждан положительно оценивают такой шаг, то в Центре Украины таких 53%, а на Западе - 47%.

Отмечается, что почти единогласно такое решение поддерживают избиратели "Оппозиционного платформы - За життя" (90%), среди сторонников "Слуги народа" 69% оценивают это решение положительно, 20% - отрицательно и еще 10% не определились. С избирателями "Европейской солидарности" ситуация противоположная - 19% одобряют разведение войск, зато 72% относятся к этому критически.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в Украине стало меньше сторонников мира на Донбассе любой ценой.

Украинские Национальные Новости

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