Став відомим новий суперник боксера Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Українець Олександр Усик отримав нового візаві на дебютний бій в суперважкій ваговій категорії, повідомляє УНН.
На сторінці промоутера Едді Хірна в Twitter повідомлено, що новим опонентом українського суперважковаговика став 38-річний американець Чазз Уізерспун на прізвисько "Джентльмен".
Бій пройде 12 жовтня (13 жовтня за київським часом) в Чикаго на "Уінтраст-арені".
В активі досвідченого бійця вже 41 проведений бій у професіоналах в яких здобув 38 виграшів серед яких 29 дострокових при 3 поразках.
Примітно, що востаннє Уізерспун бився із Сантандером Сільгадо 23 березня 2019 року і святкував виграш.
Нагадаємо, що суперником Усика повинен бути непереможний Тайрон Спонг з Нідерландів, але той попався на допінгу.
Як повідомлялося, крайній бій Усика був проведений ще в листопаді минулого року із британцем Тоні Беллью у важкому ваговому дивізіоні.