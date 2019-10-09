Стал известен новый соперник боксера Усика
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украинец Александр Усик получил нового визави на дебютный бой в супертяжелой весовой категории, сообщает УНН.
На странице промоутера Эдди Хирна в Twitter сообщили, что новым оппонентом украинского супертяжеловеса стал 38-летний американец Чазз Уизерспун по прозвищу "Джентльмен".
Бой пройдет 12 октября (13 октября по киевскому времени) в Чикаго на "Уинтраст-арене".
В активе опытного бойца уже 41 проведенный бой в профессионалах, в которых он одержал 38 выигрышей и среди которых 29 досрочных при 3 поражениях.
Примечательно, что последний раз Уизерспун дрался с Сантандером Сильгадо 23 марта 2019 года и праздновал выигрыш.
Напомним, что соперником Усика должен быть непобедим Тайрон Спонг из Нидерландов, но тот попался на допинге.
Как сообщалось, последний бой Усика был проведен еще в ноябре прошлого года с британцем Тони Беллью в тяжелом весовом дивизионе.