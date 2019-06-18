Статут партії "Слуга народу" з’явиться найближчим часом – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Повний текст Статуту "Слуги народу" з’явиться на сайті партії найближчим часом. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час годинної сесії відповідей на запитання, передає УНН.
"Я думаю, на сайті партії "Слуга народу" найближчим часом буде обов’язково розміщений повний текст Статуту. Дякую за інформацію, ми її виправимо найближчим часом", - відповів Разумков на питання, коли можна буде ознайомитися з повним текстом Статуту партії.
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Нагадаємо, у Зеленського пояснили, як відбирають кандидатів у партію "Слуга народу".