Устав партии "Слуга народа" появится в ближайшее время - Разумков

"Я думаю, на сайте партии "Слуга народа" в ближайшее время будет обязательно размещен полный текст Устава. Спасибо за информацию, мы ее исправим в ближайшее время", - ответил Разумков на вопрос, когда можно будет ознакомиться с полным текстом Устава партии.

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Напомним, у Зеленского объяснили, как отбирают кандидатов в партию "Слуга народа".