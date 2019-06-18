Устав партии "Слуга народа" появится в ближайшее время - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Полный текст Устава "Слуги народа" появится на сайте партии в ближайшее время. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время часовой сессии ответов на вопросы, передает УНН.
"Я думаю, на сайте партии "Слуга народа" в ближайшее время будет обязательно размещен полный текст Устава. Спасибо за информацию, мы ее исправим в ближайшее время", - ответил Разумков на вопрос, когда можно будет ознакомиться с полным текстом Устава партии.
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Напомним, у Зеленского объяснили, как отбирают кандидатов в партию "Слуга народа".