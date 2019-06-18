Партія "Слуга народу" оприлюднить список мажоритарників цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Партія "Слуга народу" оприлюднить список мажоритарників цього тижня. Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час годинної сесії відповідей на запитання, передає УНН.
"Списки мажоритарників з’являться завтра-післязавтра, вже буде повний список. Рішення було прийняте на з’їзді, зараз залишаються питання щодо підготовки документів, збиранням інформації", - зазначив Разумков.
За його словами, це пов’язано з процесом відбору, щоб уникнути двійників та тиску на мажоритарників.
"Це не закрита інформація. День-два - і ми її викладемо", - додав Разумков.
Як повідомляв УНН, "Батьківщина" також оголосить список мажоритарників цього тижня.